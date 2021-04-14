دينا الشربيني متهمة بشراء التريند في “قصر النيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: خطفت الفنانة المصرية دينا الشربيني الأنظار بالإطلالات التي ظهرت بها في أولى حلقات مسلسلها “قصر النيل” الذي ينافس في سباق دراما رمضان 2021، كما واجهت بعض الاتهامات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تستخدم اللجان الإلكترونية وحسابات مزيفة حتى تتصدر قائمة التريند.

وأشاد عدد كبير من المتابعين بالأزياء التي ظهرت بها دينا الشربيني خلال مسلسل “قصر النيل”، الذي تجسد خلاله شخصية السيدة كاف أو كاميليا، حيث ظهرت في بداية الحلقة الأولى بفستان أحمر كلاسيكي مميز مفتوح من ناحية الصدر، كما ظهرت أيضاً ببلوزة صفراء جذابة، تتميز بالبساطة وعقد وقبعة باللون الأحمر.

وتتميز إطلالات الشربيني في المسلسل بأنها كلاسيكية، نظراً لأن العمل يحكي قصة السيدة كاميليا التي تعيش في حقبة قديمة.

واستطاعت الفنانة دينا الشربيني، أن تتصدر قائمة التريند على “تويتر”، بعد عرض الحلقة الأولى من “قصر النيل”، وسط اتهامات لها بأنها تستخدم حسابات مزيفة لتصدر التريند، ودعم ذلك رصد عشرات الحسابات التي شاركت في هاشتاغ “دينا الشربيني” على “تويتر” تكتب نفس التغريدة وهي: “بصراحة تستاااهل تبقي تريند #دينا_الشربيني”.

ولاحظ عدد من المتابعين، وجود حسابات تحاول أن تذكر اسم دينا الشربيني بشكل ممنهج ومنظم في التغريدات، حتى تتصدر قائمة التريند، حيث نشرت إحدى المتابعات صورة لهذه الحسابات وعلقت عليها قائلة: “دينا الشربيني دافعة كويس للجانها”.

مسلسل “قصر النيل” بطولة دينا الشربيني وريهام عبد الغفور وصبري فواز وأحمد خالد صالح، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.