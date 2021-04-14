تعرفوا إلى المهمة الأولى للملكة اليزابيث بعد وفاة الأمير فيليب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: ظهرت الملكة اليزابيث الثانية في أول مهمة لها بعد أيام قليلة من وفاة الأمير فيليب المقرر إقامة جنازته يوم السبت المقبل. وحضرت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية احتفال تنحي إيرل بيل اللورد تشامبرلين الذي يقوم مكتبه على تنظيم الاحتفالات الملكية وذلك خلال حدث خاص أُقيم بقلعة وندسور وتسلمت الملكة من مساعدها الملكي السابق العصا وشارة السلطة الخاصة به.

وكان اللورد تشامبرلين أعلن تقاعده العام الماضي، بعد قضاء أكثر من 14 عاماً في الخدمة، وحل بديلاً له رئيس القسم الخامس في هيئة المخابرات العسكرية MI5 أندرو باركر، الذي بدأ في تسلم مهام منصبه قبل أسبوع واحد من وفاة الأمير فيليب.

وقد تقرر إقامة حفل تقاعد إيرل بيرل في قلعة ويندسور، بعد تواصل الملكة هاتفياً مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وعلى الرغم من تقاعده، إلا أن إيرل بيرل سوف يشرف بنفسه على ترتيبات جنازة دوق أدنبرة الأمير فيليب، التي تقام يوم السبت الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش، مع الاقتصار على وجود عدد معين من الحضور بسبب الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، وسُينقل الأمير الراحل في سيارة لاند روفر تم تعديلها خصيصاً لنقل النعش، ويسير الموكب من قلعة وندسور إلى كنيسة القديس جورج.

وأفادت عدة مواقع وصحف أن عدد الحضور سيكون 30 شخصاً فقط يرتدون الأقنعة الواقية ويلتزمون بإجراءات فيروس كورونا الوقائية.