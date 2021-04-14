عودة القرش الأسطوري "ذا ميج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المخرج البريطاني بن ويتلي، بدء العمل على جزء ثاني من فيلم الإثارة والخيال العلمي The Meg "ذا ميج"، مع النجم جيسون ستاثام.

ووفقًا لموقع "فليكرينج ميث" الأمريكي، ذكر المخرج أن الجزء الثاني سيسير على امتداد الأول، الذي تناول عودة القرش الأسطوري المنقرض ميجالودون.





وذكر الموقع، أن الجزء الأول استمدت أحداثه من رواية للكاتب ستيف ألتن، حيث لعب البطل جيسون ستاثام دور جوناس تايلور، غواص إنقاذ يجد نفسه في معركة فردية مع القرش المنقرض ميجالودون.



وأوضح، أن ردود فعل النقاد السلبية تجاه "ذا ميج" لم تحل دون تحقيقه إيرادات ضخمة في شباك التذاكر، إذ حقق 530 مليون دولار عالميًا.

ولم يكشف المخرج تفاصيل إضافية عن العمل، في محاولة لمضاعفة تشوق الجمهور وتحمسهم للعمل المقبل، لكنه أكد أن العمل سيكون أضخم من سابقه ويحترم الجمهور المحب للسلسة.