نتفليكس تطرح وثائقيا جديدا عن بطل "بلاك بانثر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة نتفليكس طرح فيلم وثائقي عن النجم الراحل تشادويك بوسمان، بعنوان: Chadwick Boseman: Portrait of an Artist Special

ووفقًا لموقع "ديلي كالر" الأمريكي، سيركز وثائقي "تشادويك بوسمان: بورتريه لفنان خاص" على تأثير الممثل الأسطوري على صناعة السينما وبقية زملائه النجوم.





وذكر الموقع، أن الوثائقي سيطرح على شبكة نتفليكس 17 إبريل/نيسان المقبل، ومن المتوقع أن يثير مشاعر حزن لدى الجمهور.

ورحل "بوسمان" عن عالمنا العام الماضي عن عمر يناهز الـ 43، بعد معركة شرسة مع سرطان القولون.

وأثار إعلان نتفليكس حماسة الجمهور المتشوق لمزيد من المعلومات عن النجم المحبوب.

واشتهر "بوسمان" بتقديم شخصية البطل الخارق بلاك بانثر من عالم مارفل السينمائي، ولاقت الشخصية نجاحًا نقديًا وجماهيريًا.