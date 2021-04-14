شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضد الكسر الحلقة 2.. مصطفى درويش يبتز نيللى كريم ويستغل شقيقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث جديدة شهدتها الحلقة 2 من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم، والذى يعرض على قناة cbc، طوال أيام شهر رمضان، حيث بدأت التحريات فى جريمة محاولة قتل "سلمى" - نيللى كريم، وباتت الشبهات حول زوجها محمد فراج - "كريم"، بعد ما ظهرت سيارته داخل الكومباوند من الكاميرات الخارجية، وكشف أنه تم فصل الكاميرات من أمام الفيلا التى يعيشان فيها.

وتوالت الأحداث عن طريق الفلاش باك ووقوف "سلمى" - نيللى كريم، بعد ما أخبرتها شقيقتها "ملك" تارا عماد، بحملها من "صلاح" - مصطفى درويش، وحاول الأخير ابتزازها ومساومتها لكى يتزوج شقيقتها أو تعطى له أموالا، ولن تراه مرة أخرى بعد خروجه من السجن، ومن الواضح أن هناك سرا بينهما ستكشفه الحلقات المقبلة.

وشكت لقاء الخميسي - "نادين" فى محمد فراج - "كريم"، خلال الحلقة، وسألته إذا كان له دخل فى أمر سلمى - نيللى كريم، مما أكد لها أنه ليس له علاقه بالأمر وتركها وغادر المستشفى.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.



ضد الكسر الحلقة 2 ضد الكسر الحلقة 2

ضد الكسر الحلقة 2

ضد الكسر الحلقة 2

ضد الكسر الحلقة 2

ضد الكسر الحلقة 2

ضد الكسر الحلقة 2

ضد الكسر الحلقة 2

ضد الكسر الحلقة 2