مخرجا "غزة مونامور" يعبران عن سعادتهما بحصول الفيلم على جائزة أفضل ممثل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب طرزان وعرب ناصر، مخرجا فيلم "غزة مونامور" عن سعادتهما بمواصلة الفيلم الفوز بجوائز من مهرجانات عالمية، يشارك فيها، وآخرها حصول بطل الفيلم سليم ضو على جائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات الدورة 11 لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، لتصبح الجائزة الدولية السابعة للفيلم.

حصد غزة مونامور عدة جوائز دولية خلال مسيرته، ومنها: جائزة اتحاد دعم السينما الآسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، جائزة أفضل فيلم عربي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا السينمائي، وجائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو من مهرجان بلد الوليد السينمائي الدولي.

كان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وشارك في عدة مهرجانات دولية ومن بينها مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي، مهرجان ستوكهولم السينمائي، مهرجان سالونيك السينمائي، ومهرجان زغرب السينمائي، واختير أيضاً للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

أحداث الفيلم تدور في غزة، حيث عيسى الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حبه لـ سهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها، وفي إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثالاً أثرياً لـ أبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم غزة مونامور من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ألمانيا، البرتغال، فلسطين وقطر.