رسميًا.. شيرين عبد الوهاب تطرح “وشي الحقيقي” شارة “لحم غزال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طرحت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب رسميًا أغنية “وشي الحقيقي”، تتر مسلسل “لحم غزال” بطولة النجمة المصرية غادة عبد الرازق، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وأغنية “وشي الحقيقي” من كلمات بدوي جمعة، وألحان محمد رحيم وتوزيع أمير سمير.

وأشاد عدد كبير من محبيها على السوشيال ميديا بإحساسها وصوتها، مشيرين إلى أنهم على ثقة كبيرة بأنه لا توجد فنانة تستطيع أن تنافسها في تقديم مثل هذه الأغنية، مطالبين إياها بعدم الغياب عنهم لفترة طويلة.

وسبق وأن تعاونت كلا من الفنانتين غادة وشيرين من قبل في تتر مسلسل “حكاية حياة” عام 2013، وكانت الأغنية بعنوان “مشاعر” من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم وحققت نجاحاً كبيراً.

يذكر أن مسلسل “لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.