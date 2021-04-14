شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 2.. جليلة مازالت تحب عساف وزوجها غفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة ON، بزيارة عساف الغريب – أحمد السقا - خالته فردوس عبد الحميد، والدة الرائد على – دياب - ويعاتبها على عدم زيارته له فى السجن آخر 5 سنوات بعدما زارته 15 سنة، ولكنه يفاجأ أنها أصبحت مشلولة وتجلس على كرسى متحرك، وفجأة يدخل "علي" ويحاول تهدئته على ما ينوى له بالانتقام من غفران – أمير كرارة - وكل العائلة.

يسأل عساف، "علي" عن أخته جليلة – مى عمر - التى كانت زوجته وأصبحت زوجته غفران بعد دخوله السجن، ويتركه ويغادر، فيما تطلب فردوس عبد الحميد من ابنها "علي" الوقوف بجانب عساف خوفا عليه من بطش غفران، إلا أن "علي" مازال يتذكر أن عساف هو من قتل والده، بينما جليلة تذهب إلى أخوها العمدة – إدوارد – بعد علمها بخروج عساف من السجن.

يكشف إداورد أنه من قام بتطليقها من عساف بعد دخوله السحن، وتزويجها من غفران، وتعترف جليلة أنها تزوجت عساف وهى صغيرة وكان أحن الناس عليها، وأن أخوها ووالدتها لم يخيروها بزواجها أو طلاقها من عساف وأيضاً عند زواجها من غفران، وتعترف أنها أنجبت حمزة – أحمد مالك – من عساف، وسليم - أحمد داش - من غفران، وأنها تحب الاثنين عساف وغفران وأن ربنا اختارها لتتعذب بين الاثنين.



مسلسل نسل الأغراب الحلقة 2

مواعيد عرض مسلسل "نسل الاغراب"

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.



نسل الاغراب الحلقة 2