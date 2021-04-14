شكرا لقرائتكم خبر عن عمر حسن يوسف يحتفل بعيد ميلاد والده بصور من دولاب ذكرياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل عمر حسن يوسف، ابن الفنان الكبير حسن يوسف، بعيد ميلاد والده الـ 87 الذي يوافق اليوم 14 أبريل، ونشر عمر يوسف على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صور من دولاب الذكريات لوالده، ووجه له التهنئة قائلا: " عيد ميلاد سعيد يا أسطورة".



عمر حسن يوسف على انستجرام

خلال تكريم



حسن يوسف فى العمل

صور حسن يوسف



حسن يوسف فى شبابه

وسبق أن قال الفنان حسن يوسف، إن علاقته بزوجته شمس البارودى بدأت بخناقة عندما كانا يشتركان لأول مرة معا فى بطولة أحد الأفلام فتأخرت شمس عن التصوير، واتصل بها كونه بطل العمل ليسألها "اتأخرتى ليه يا شمس"، فانفعلت عليه قائلة: "مين حضرتك، وأنت مالك أنا اللى يكلمنى ويسألنى المخرج أو المنتج"، ولم تذهب شمس البارودى للتصوير ولم تكمل الفيلم.

والتقيا للمرة الثانية فى فيلم "حكاية 3 بنات"، وبعده فيلم "رحلة حب" الذى تم تصوير مشاهده فى سوريا، حيث تعيش عائلة شمس البارودى، وهناك بدأت قصة الحب بينهما وتقدم للزواج منها وتزوجا فى فبراير 1972، واشتركا فى بطولة عدد كبير من الأفلام.