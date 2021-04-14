شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شفيقة هانم زوجة يحيى الفخرانى فى الحلقة 2 من "نجيب زاهى زركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى يعرض على قناة DMC ، وفاة هالة فاخر – شفيقة هانم - زوجة نجيب زاهى زركش – يحيى الفخراني، وذلك بعدما أخبرته بأن لديه ولدا منها، مؤكدة له أن لديها 3 أولاد منهم ولد ابنه هو شخصيا، لتتوفى بعدها وتتركه حائرا، أى منهم ابنه؟



محمد محمود من مسلسل نجيب زاهي زركش

ويتلقى نجيب زاهى زركش خلال الحلقة الثانية عرضا لشراء أفلام والده التى قام بإنتاجها لكبار نجوم مصر، وقام طريف - محمد محمود، بإقامة سرادق لعزاء شفيقة وقام بإخبار كل أصدقاء زركش لتقديم واجب العزاء، ويبدو أن صدمة زركش كبيرة في وفاة شفيقة حيث يتخيلها من حين لآخر وهي تكلمه رغم وفاتها.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحاً والساعة 1:00 صباحاً.



مسلسل نجيب زاهي زركش

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.



محمد محمود وأنوشكا من مسلسل نجيب زاهي زركش



يحيى الفخراني من مسلسل نجيب زاهي زركش

ويعود يحيى الفخرانى بمسلسل "نجيب زاهى زركش" إلى الدراما الرمضانية بعد غياب عامين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "بالحجم العائلى" عام 2018.