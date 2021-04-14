نوال الزغبي: أعيش بالوجع والذل والكرامة المفقودة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، أنها تعيش "الوجع والذل والكرامة المفقودة"، في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تخيم على بلادها.

وقالت نوال الزغبي في تغريدة بحسابها على تويتر: "أنا مواطنة لبنانية قبل ما كون فنانة... عايشة متلي متل كل العالم بالوجع والذل والكرامة المفقودة".



وأضافت: "رح ضل عبر عن وجعنا ورح ضال طالب بكرامتنا وما رح أسكت عالذل اللي عم منعيشوا".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، منذ نحو عام ونصف العام، قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، وسط اتهامات من قبل محتجين للنخبة السياسية بالفساد والاستيلاء على مقدرات الشعب.

ويواجه لبنان أزمة في تشكيل الحكومة، منذ أن تم تكليف سعد الحريري بالمهمة للمرة الرابعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.

انا مواطنة لبنانية قبل ما كون فنانة... عايشة متلي متل كل العالم بالوجع والذل والكرامة المفقودة ... رح ضل عبر عن وجعنا ورح ضال طالب بكرامتنا وما رح اسكت عالذل اللي عم منعيشوا ...

شكرا #لبنان_ليس_بخير #لبنان_اولا_واخيرا #نقابة_الفنانين — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) April 13, 2021

— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi)