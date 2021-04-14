جاهدة وهبه تطلق "ما طلبتُ من الله"

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"الخليج 365": تطلّ الفنانة اللبنانية جاهدة وهبه في مطلع شهر رمضان بأغنية جديدة بعنوان "ما طلبتُ من الله" من توقيع الفنانة وهبه تأليفاً موسيقياً وأداءً وإنتاجاً، والكاتبة أحلام مستغانمي شعراً، أما التوزيع الموسيقي فهو للفنان مايك ماسي.

أغنية "ما طلبتُ من الله" ذات المضامين العاطفية المستقاة من الأبعاد الروحية في جوّ موسيقيّ أخّاذ من الفضاءات الملحميّة التي تميّز الفنانة، يمكن القول إنها إنشادية إبتهالية تمتد نحو٩ دقائق، حرصت فيها وهبه على تطريز الجمل اللحنية والمقامات بما حسن وأبهر من الجمالات والإبتكارات، ما حدا ببعض النقاد الموسيقيين إلى ترشيحها لنيل لقب الأغنية العربية الأجمل والأكثر اكتمالاً التي تصدر بعد الحجر الصحي بسبب وباء كورونا.

والجدير بالذكر أن الأغنية هي أول الغيث من ألبوم مقبل مشترك بين وهبه والكاتبة أحلام مستغانمي أنجزته الفنانة خلال فترة الحجر الصحي وسجلته في لبنان في استوديو إيلي كلّاب، وهو بأكمله من ألحانها ومن كلمات مستغانمي وتوزيع مايك ماسي.

قدّمت وهبه أغنية "ما طلبت من الله" سابقاً في حفلات عدة، ويعرفها جمهورها اللبناني والعربي الواسع، لكنها أحبت أن تقدّمها إلى جمهورها بحلة هارمونية أوركسترالية فذة.

أما في ما يخص أعمالها الأخرى الجديدة، فيذكر أن وهبه في صدد تحضير ألبوم ثانٍ كانت قد سجلته في باريس في العام ٢٠١٩ مع الأخوين الموسيقيّين ساري وعياد خليفة وسيكون بعنوان "ملح وظلال". هذا العمل هو تجربة فريدة في المزج بين الشعر والموسيقى مبنيّ على قصائد لشعراء كبارعلى مستوى العالم ككل. وهو أيضاً من ألحانها وتوزيع الأخوين خليفة، غير أنه يتضمّن الكثير من المساحات الارتجالية للثلاثي وهبه وخليفة، ومحاولة الارتحال بنصوص شاهقة إلى منطقة مدهشة موسيقياً وتعبيرياً.

كما أنها حالياً في صدد تحضير ألبوم للأطفال ستكشف عن أولى أغنياته بعد شهر رمضان، كما ستفرج خلال شهر مايو عن ترنيمة من ألحانها كتبها الإعلامي بسام براك ووزعها إيلي كلاب وقام بتصويرها المخرج إبراهيم داغر تزامناً مع "الشهر المريمي".