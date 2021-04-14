جيه كيه رولينغ تصدر في أكتوبر كتاباً جديداً للأطفال

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باريس: من المقرَر أن تُصدِر مؤلفة سلسلة روايات "هاري بوتر" جيه كيه رولينغ كتاباً جديداً للأطفال بعنوان "ذي كريسمس بيغ" في الخريف المقبل، على ما أعلن ناشرو مؤلفاتها الثلاثاء.

وأوضحت دار "غاليمار" الفرنسية للنشر أن أحدث مؤلفات الكاتبة الاسكتلندية سيصدر في وقت واحد في 20 دولة مختلفة ولغات متعددة في 12 أكتوبر.

وتتناول الرواية الجديدة التي تتوجه إلى الأطفال من سن الثامنة فما فوق قصة صبي صغير يدعى جاك يبذل قصارى جهده للعثور على دميته المحشوة على شكل خنزير.

ويُنشَر هذا الكتاب بعد أقل من عام على إصدار رولينغ (55 عاماً) كتابها الأخير، وهو قصة خرافية بعنوان "ذي إيكابوغ"، هو الأول لها للأطفال منذ الجزء السابع والأخير من "هاري بوتر" عام 2007.

إلا أنها أصدرت مذّاك عدداً من الروايات للكبار حققت نجاحاً شعبياً لكنه لم يبلغ حجم الظاهرة العالمية التي شكلتها سلسلة روايات الساحر الصغير.