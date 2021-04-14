شكرا لقرائتكم خبر عن نرمين الفقى تنتهى من تصوير "ضل راجل" وتواصل تصوير "النمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نرمين الفقي، إنها انتهت من تصوير مشاهدها في مسلسل "ضل راجل" أمام النجم ياسر جلال، مشيرةً إلى أنها استمتعت كثيرًا بالعمل مع أسرة المسلسل وتجسيدها لشخصية جديدة عليها إذ تلعب شخصية امرأة قعيدة على كرسى متحرك. وتابعت: لم أتوقع ردود الأفعال الإيجابية التى تلقيتها على شخصيتى بالمسلسل منذ أول حلقة، وغمرتنى محبة من الجمهور حصلت عليها من تفاعلهم معى على السوشيال ميديا، وتلقيت العديد من المكالمات من أصدقائى لتهنئتى.

وأعربت الفنانة نرمين الفقى عن سعادتها، لخوضها الماراثون الدرامى الرمضانى الحالى بأدوار مختلفة لم تقدمها من قبل فى مسلسلى "ضل راجل" و"النمر".

وتواصل نرمين الفقى تصوير مسلسل "النمر" مع الفنان محمد إمام، وتقدم خلال أحداثه دور "شمس الحلق" وهى معلمة فى سوق الصاغة، وشقيقة "عنتر الحلق" الذى يلعب دوره الفنان بيومى فؤاد.

ويُعرض مسلسل "ضل راجل" على قناة "الحياة" في تمام الساعة ١١:٣٠ مساء ً، ويعاد الساعة ٤ صباحًا والساعة ٧:٤٥ صباحًا، والساعة ٤:٤٥، والمسلسل بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي واللبنانية نور، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

ويشاهد الجمهور مسلسل "النمر" على شاشة قناة "الحياة" في تمام الساعة ١٠:١٥ مساءً، والإعادة الساعة ٢ صباحًا والساعة ١:٣٠ ظهرًا، ويلعب بطولة المسلسل الفنان محمد إمام ونرمين الفقي ومحمد رياض بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.