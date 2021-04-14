شكرا لقرائتكم خبر عن "نجيب زاهى زركش" فى غرف المونتاج بعد تصوير بدأ منذ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج شادى الفخرانى عملية مونتاج الحلقات الجديدة من المسلسل وذلك لتسليمها للجهة المنتجة للعمل بالتزامن مع عرض المسلسل طوال شهررمضان على قناتى DMc، ON، حيث انتهى النجم يحيى الفخرانى من تصوير مسلسله "نجيب زاهى زركش"، مساء يوم الاثنين الماضى، فى ديكور القصر الخاص به ضمن الأحداث، بعد فترة تصوير دامت 6 شهور.

وشهدت الحلقة الأولى من العمل حالة من البوح من "نجيب زاهي زركش" لخادمه "طريف"، حيث يقوم باحتساء الخمروالفضفضة عن ماضيه وتاريخه وكيف باع عمره من أجل حريته، وفي هذا الوقت، تظهر الأحداث تدهور الحالة الصحية لـ شفيقة "هالة فاخر"، وهي حبيبة نجيب منذ زمن طويل ولكن علاقته بها أصبحت فاترة لكنها لم تترك القصر أبدا.

مسلسل "نجيب زاهى زركش"، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.