شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور 5 شخصيات مهمة فى الحلقة الأولى من "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بداية قوية جذبت المشاهد فى أولى حلقات مسلسل "الاختيار 2"، الذى يذاع يومياً على قناة ON، طوال شهر رمضان والذى يعد من أهم الأعمال الدرامية المهمة، حيث بدأت الحلقة بأحداث مثيرة ومشوقة جذبت انتباه الجمهور، وظهور مجموعة من الشخصيات المهمة أبرزهم..

- التكفيري هشام عشماوى – أحمد العوضى – خلال اعتصام رابعة العدوية بصحبة زوجته وابنه.

- ظهور خاص للنجم أمير كرارة الذي جسد في الجزء الأول للمسلسل دور العقيد الشهيد أحمد المنسي، بمشهد فلاش باك للأحداث التي حدثت في سيناء.

- ظهور نجم العمل الفنان كريم عبد العزيز في 18 مشهدًا، فى شخصية الضابط "زكريا يونس" .

- ظهور النجم أحمد مكي الذي يجسد شخصية ضابط العمليات الخاصة "يوسف الرفاعي" .

- وظهور الفنان الراحل هادي الجيار، والذي يلعب دور والد يوسف - أحمد مكى ضمن أحداث العمل وظهروهو يشارك في المظاهرات المؤيدة للجيش المصري.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - الفنان الراحل هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.