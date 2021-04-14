شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالون ينفى امتلاكه قصور جديدة بـ 35 مليون دولار .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمي سيلفستر ستالون، في انكار امتلاكه لمجمع القصور الجديدة في منطقة بالم بيتش فلوريدا الأمريكية، بعد أن انتشرت عدة تقارير أجنبية خلال الفترة الأخيرة تفيد بامتلاكه لمجمع قصور جديد بقيمة 35 مليون دولار في مجمع Mar-a-Lago الذي يمتلكه دونالد ترامب.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، أكدت من خلاله ان اسطورة التمثيل البالغ من العمر 74 عاماً، أنكر امتلاكه للقصور الجديدة في منشور عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، قائلاً " أود أن أقول للجميع أن هذا لم يحدث أبدًا. هذا ليس صحيحا. لم يحدث أبدا أبدا".



سيلفستر ستالون



سيلفستر ستالون ودونالد ترامب

وكان ستالون قد أنه لن يظهر فى الجزء الثالث من فيلم Creed القادم، حيث أكد النجم لصحيفة The Hollywood Reporter أنه لن يشارك فى الجزء الثالث، ولن يكشف عن أى تفسير أوتفاصيل لعدم مشاركته، والفيلم من إخراج النجم مايكل بي جوردان ، ومن المقرر عرضه في 23 نوفمبر 2022.

وأعاد ستالون تمثيل دوره الأيقونى لروكى بالبوا فى الفيلمين السابقين، وفى عام 2015 ترشح النجم لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد، عن الفيلم، وكان الجزء الثانى من Creed الذى تم إصداره في نوفمبر 2018 حقق نجاحات كبيرة في شباك التذاكر.

ويدور الجزء الثانى من فيلم Creed حول ابن "أبولو كريد"، أدونيس، الذى يجسده شخصيته الممثل مايكل بى جوردان نحو صدام لا مفر منه مع ابن المصارع الروسى إيفان دراجو، الذى قتل داخل الحلبة فى فيلم Rocky IV، من إخراج ستيفن كابيل جونيور، ومن تأليف ريان كوجلير، سيلفستر ستالونى، جويل تايلور.