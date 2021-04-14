شكرا لقرائتكم خبر عن هل تهرب ياسمين عبد العزيز من خالد الصاوى فى الحلقة 2 من " اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " اللى مالوش كبير" بتحدث غزل " ياسمين عبد العزيز" مع صديقتها نادين " دنيا عبد العزيز" في الهاتف قائلة: " الخديوي " أحمد العوضى" اعتذرلي ده عينه كانت هتطلع عليا"، ثم دخل عليها زوجها خالد الصاوي "عابد تيمور"، يسألها عن ما سمعه، ولكنها كانت خائفة وترتجف من الرعب، وتوسلت له لا يضربها، ولكن ضربها علقة وضرب رأسها فى الزجاج حتى سالت دمائها و أغشى عليها، هل تحاول غزل الهروب من زوجها " عابد" بعد ضربها هذا ما ستكشفه الأحداث في الحلقة الثانية اليوم الأربعاء.

ويعرض المسلسل يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحاً و6 مساء.

مسلسل "اللى ملوش كبير" تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وأحمد عبد الله محمود، ومحمد عبد العظيم، ومحمود ياسين "جونيور" وحلا زلط، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



ياسمين و خالد