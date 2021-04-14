محامية هندية ترفع دعوى قضائية للقبض على الأمير هاري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قدمت محامية هندية طلباً للمحكمة تطالبها بإصدار مذكرة دولية لاعتقال دوق ساسكس الأمير هاري، على خلفية اتهامها له بعدم تنفيذ وعده بالزواج منها.

ووفقاً لما أفادت به صحيفة “ديلي ستار”، فإن محامية تُدعى بالويندر كاور، رفعت دعوى قضائية بمحكمة بنجاب وهاريانا العليا، زعمت فيها أن الأمير هاري كان يتواصل معها عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي وبعد محادثات طويلة جمعت بينهما تقدم بطلب الزواج منها.

وطلبت كاور في دعوتها إصدار مذكرة دولية حتى تتمكن الشرطة في المملكة المتحدة من القبض على الأمير هاري نجل الأمير تشارلز، لإجباره على تنفيذ وعده بالزواج منها بعد كل هذه الفترة من الانتظار.

وسأل القاضي أرفيند سينغ سانغوان، المسؤول عن النظر في دعوى المحامية الهندية: “هل ذهبت من قبل إلى بريطانيا والتقيت شخصياً بالأمير هاري؟”، فأجابت بأنها لم تذهب إلى هناك قط، وأن التواصل بينها وبين الأمير كان عبر رسائل البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

بعدها أصدر القاضي سانغوان حكمه برفض الدعوى المقامة من هذه المرأة، لأنه لا يوجد دليل دامغ على أنها كانت تتحدث للأمير هاري فعلياً، وأضاف أن هناك العديد من الأشخاص المزيفين الذين ينتحلون أسماء وهويات المشاهير عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مثل فيسبوك وتويتر، والمحادثات التي جمعت بين المرأة والشخص الذي تزعم بأنه الأمير هاري لا يمكن أن تعتد المحكمة بها.

وتابع القاضي أن هذه الدعوى مجرد أحلام يقظة لدى المدعية، للزواج من الأمير هاري، وأن هناك احتمالات عديدة ترجح أن الشخص منتحل صفة الأمير هاري ربما يكون جالساً في مقهي إنترنت بقرية بنجاب ويقوم بمثل هذه المحادثات.