بكت على الهواء.. هالة صدقي: أمي ماتت بسببي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أكدت الفنانة المصرية هالة صدقي، أن زوجها الثاني تزوجها من أجل المصلحة للحصول على الجنسية الأميركية التي تحملها منذ سن الـ18 عاماً.

وأشارت خلال حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، إلى أنها شاركت في صلاة الجنازة على الفنان الراحل أحمد زكي في المسجد، ورفضت الخروج من المسجد خلال الصلاة، قائلة: “في عزاء الفنان الراحل أحمد زكي ذهبت للمسجد ورفضت الخروج من المسجد أثناء أداء الصلاة عليه، وصليت صلاتنا على أحمد زكي في المسجد”.

كما كشفت عن سبب رفضها الظهور في برنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، بعد موافقتها المبدئية على المشاركة به، لافتة إلى أنها لا تعترض على مقالب البرنامج، لكنها تعيب عليه الجزء الأول من الحلقة، وتقديم النجم بطريقة ساخرة.

وأوضحت أن أولادها غيروا اسمهم وألغوا اسم والدهم من دون علمها، وأنهم لجأوا إلى هذا الفعل بأنفسهم. وحاولت إقناعهم عكس ذلك، إلا أنهم أصروا على ذلك لاستيائهم من والدهم ومن أعماله وكلامه المهين. وأضافت أنها لن تسامح زوجها أو تعود إليه كما يطلب كونها لم تحصل منه على الطلاق بعد.

وأضافت، أنّ والدتها توفيت بسببها، فقبل وفاتها مباشرة وصلها إعلان قضية ضدها، معقبة: “ماتت من حرقة الدم… مشاكلي وجعت قلبها”، وبكت الفنّانة على الهواء لحزنها على فراقها، وهي غير قادرة على الوجود في بيتها، منوهةً أنّها كانت تكتب كل ما تمتلك لأولادها.

وتعتمد فكرة برنامج “شيخ الحارة والجريئة” في موسمه الجديد، على محاولة إيناس الدغيدي لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.