“يحتاج إلى مزيد من التدريب”.. أمير كرارة يواجه الانتقادات في “نسل الأغراب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الحلقة الأولى من مسلسل “نسل الأغراب” عدم تمكن الفنان المصري أمير كرارة من اللهجة الصعيدية، حيث واجه انتقادات شديدة تتهمه بعدم إتقان دوره في المسلسل الذي يشارك في منافسات دراما رمضان 2021، بسبب اللهجة.

وتتمثل الانتقادات التي وجهت إلى كرارة في عدم استطاعته التحدث باللهجة التي يجسد شخصيتها في المسلسل، رغم أدائه القوي خلال أحداث الحلقة الأولى، مؤكدين أنه كان يحتاج إلى التدريب أكثر على اللهجة الصعيدية قبل تصوير المسلسل، بينما رأى عدد منهم أنه لا يزال متأثراً بشخصية الضابط التي جسدها خلال الـ3 سنوات الماضية في مسلسلات “كلبش” و”كلبش 2″ و”الاختيار”.

ولاحظ المتابعون للمسلسل أن كرارة الذي يجسد شخصية “غفران” أحد أكبر تجار المخدرات في الصعيد، ظهر في الحلقة الأولى، بأداء خلاف الذي كانوا يتوقعونه منه نظراً للنجاح الكبير الذي حققه خلال المواسم الماضية في دراما رمضان.

وتداول متابعون جزءاً من الحلقة الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء إلقاء كرارة خطاب على أهل قريته، مؤكدين أن طريقة إلقاء الخطاب كانت متواضعة جداً رغم أنها من المفترض أن تكون أقوى ولكن خرجت بهذا الشكل لعدم إجادته اللهجة الصعيدية واستخدامه بعض الكلمات العامية الدارجة.

مسلسل “نسل الأغراب” بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، ومي عمر، وفردوس عبد الحميد، ودياب، ونجلاء بدر، وإدوارد، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومنة فضالي، ومحمد علاء، ومحمد مهران، ومحمد جمعة.

وتدور أحداث المسلسل حول “عساف” أحمد السقا، وشقيقه “غفران” أمير كرارة، ينشب بينهما صراع شديد، ومن بين أهم الأحداث، أن غفران يخطف حبيبة عساف ليتزوجها، وهي “جليلة” التي تلعب دورها مي عمر.