شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى مع الراحل هادى الجيار فى صورة من كواليس "الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفنان القدير الراحل هادى الجيار أن يخطف الأنظار إليه فى ظهوره بالحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، التى عرضت أمس عبر قناة ON، بعد مشاركته للنجم أحمد مكى فى عدد من المشاهد المختلفة التى تزامنت مع ثورة يونيو 2013.

وفى صورة جديدة نشرها النجم أحمد مكى بصحبة الفنان القدير الراحل هادى الجيار، فى كواليس تصوير مسلسل الاختيار 2، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، طلب من متابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة، بعد مرور ما يقارب ثلاثة أشهر على رحيله فى يناير الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وظهر الجيار فى الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 2، وهو يتجول فى شوارع مصر الجديدة وسط المتظاهرين، بينما يتلقى اتصالا هاتفياً مع ابنه "أحمد مكى" الذى يجسد شخصية ضابط شرطة يعمل فى منطقة شمال سيناء لطمأنته عليه من حين لآخر.

وسرعان ما استقبل مكى الكثير من التعليقات، بعد دقائق على الصورة التى نشرها عبر حسابه، والتى جاءت عبارة عن دعوات للراحل هادى الجيار، بينما أثنى الكثيرون على أداء الجيار فى دوره الذى جسده وتقارب كثيراً مع المصريين فى تلك الفترة.



أحمد مكى والراحل هادى الجيار

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.