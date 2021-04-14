شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فى المركز الـ 24 عالمياً بتتر مسلسل "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم تامر حسنى بأحدث أغانيه، تترمسلسل "نسل الأغراب"، ضمن المراكز الأولى عالميا بمجرد طرحها أمس، بالتزامن مع عرض أولى حلقات المسلسل على قناة ON، كإنجاز جديد يضاف إلى تامروالأغنية بعدما تصدرت التريندات على تويتر أمس.

وجاء كليب الأغنية ضمن الأكثر استماعاً فى المركز رقم 24 عالمياً فى أقل من 24 ساعة، من طرح الأغنية.



تامر حسنى

وتصدر النجم تامر حسنى تريند تويتر واحتل المركز الأول أمس، وذلك بعد غنائه تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والأغنية من كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد، ليقتحم نجم الجيل عالم تترات المسلسلات الصعيدية.

ويقول مطلع الأغنية: "من صلب بعض على الورق وفروعنا من طريقين، والود في قلوبنا انحرق، عدى السلف والدين، صدق اللى قال إن الزمن لو تأمنه ينهيك، نسلك يا آدم من زمن فيه الخسيس والزين

كما وجه النجم أحمد السقا الشكر للنجم تامر حسني بعد غناء تتر مسلسل "نسل الأغراب"، الذي تصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي أمس بعد إذاعته، كما وعد السقا الجمهور بمزيد من الأحداث المشوقة بالمسلسل بعد نجاح الحلقة الأولي منه أمس.

ونشرالسقا تتر المسلسل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"أحب اشكر اخويا النجم الكبير تامر حسنى على غناء تتر مسلسل نسل الاغراب و على غناء الاغانى بالمسلسل و احب اشكر الجمهور العظيم على اعجابكم بالحلقه الاولى واحب اقولكم ولسة ولسة ولسة".

وتدور أحداث مسلسل "نسل الأغراب" في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية.