شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا تعلق على ظهور شريهان بعد غياب طويل: أحلى مفاجأة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة شيرين رضا عن سعادتها بظهورالنجمة الكبيرة شريهان بعد غياب لسنوات طويلة، فى إعلان لإحدى الشركات، تجسد فيه قصة تغلبها على المرض.

وغردت شيرين، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" وحشتينا أوى أوى يا شريهان وأحلى مفاجأة في رمضان هي ظهورك علي الشاشة يا جميلة الجميلات.. كل سنة وانتى بخير وسعادة وصحة".



شيرين رضا

وكانت النجمة شريهان، قد وجهت رسالة للشعب المصري وعبرت فيها عن سعادتها لمشاركتها الجمهور خلال رمضان الحالي، وقالت على حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟.. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

وأضافت شريهان، خلال رسالتها لجمهورها: "كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية احتضاني وانحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا.. كنت عايزة ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية".