شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم هانى رمزى " لليوم السابع " عن تلقيه صباح اليوم الأربعاء الجرعة الأولى من مصل لقاح كورونا ووجه شكره لقيادات الدولة وخاصة رجال وزارة الصحة كما هنأ الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

من ناحية أخرى كشف النجم هانى رمزى مؤخرا عن سبب تأجيل فيلمه "نيزك الدكرورى" قائلا في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: الفيلم يتطلب مبالغ ضخمة وجرافيك عالى جدا، ومن الصعب تنفيذه الفترة الحالية، مضيفا أن الفيلم يتحدث عن الفضاء وما يدور بداخله وذلك في إطار كوميدى .

وأكد النجم هانى رمزى فى ندوة ”الخليج 365” مؤخرا أن نجله شادى خريج مسرح الجامعة الأمريكية، وعمل كمساعد مخرج في عدد من الأعمال من ضمنها فيلمه الأخير "قسطى بيوجعنى" كما شارك المخرج عمرو عرفة في أكثر من عمل كما شارك في إخراج عدد من الإعلانات، مضيفاً: "حاولت إبعاده عن مجال الفن خاصة أنها مهنة صعبة".

وكرمت مؤخرا مؤسسة ”الخليج 365” النجم هانى رمزى على مشواره الفني الحافل بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية، والذى امتد إلى أكثر من 30 عاما، وتسلم درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب هانى رمزى عن سعادته البالغة بهذا التكريم