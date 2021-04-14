ميريام فارس عن شريهان: "أيقونة الفن الاستعراضي في الوطن العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علّقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على ظهور الفنانة شريهان من خلال أحد الإعلانات، منذ أخر أعمالها قبل 19 عاما.

وكتبت "ميريام" عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "شريهان عمل رائع جدًا ومزهل، من زمان متشوقة أحضرلك عمل جديد، عم بحضر وما عم بشبع، أنت قدوة وأيقونة في الفن الاستعراضي في الوطن العربي".

وتغيبت شريهان عن جمهورها منذ آخر أفلامها "العشق والدم" عام 2002، حيث اكتشفت إصابتها بمرض سرطان الغدد اللعابية الذي يعد من أكثر الأورام السرطانية ندرة على مستوى العالم، واستغرقت رحلة علاجها فترة طويلة امتدت لسنوات، حتى أعلنت عن تعافيها من المرض بشكل كامل.