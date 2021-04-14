"في الجنة ونعيمها يا أبويا".. رانيا محمود ياسين تدعو لوالدها مع حلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعت الفنانة رانيا محمود ياسين لوالدها النجم الكبير الراحل بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم.

ونشرت رانيا صورة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "يا حبيبي يا بابي في الجنة ونعيمها يا أبويا الغالي.. يارب بحق هذه الأيام المفترجة المباركة أن تغفر له وترحمه وتبدله دارا خيرا من داره وأهله خيرا من أهله وتجعل قبره روضة من رياض الجنة وأفرشه بفراش الجنة وأنر قبره بنور من نورك يا نور السموات والأرض".

وأضافت: "يارب اعفو عنه ويمن كتابه وثقل بالحسنات ميزانه، اللهم نقه من خطاياه كما نقيت الخيط الأبيض من الدنس، وباعد بينه بين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، واجعله ممن قلت فيهم (فرحين بما آتاهم الله من فضله)، واجعله في زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، واجعله في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسقه من يديه شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا".

جدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود ياسين، رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.