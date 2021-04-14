 رولا بقسماتي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: وقعت عقداً مع “الصباح” وأنا بين أياد أمينة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 5 دقائق

بدات رولا بقسماتي حياتها المهنية كمذيعة في تلفزيون المستقبل , ثم دخلت مجال التمثيل من باب الصدفة بتشجيع من المنتج مروان حداد. قدمت العديد من الافلام السينمائية المميزة ومنها “المفاتيح المتكسرة” . يشاهدها الجمهور حاليا في مسلسل 2020 الى جانب قصي الخولي ونادين نسيب نجيم وايضا لعبت دور البطولة في مسلسل “انا” الى جانب تيم حسن و”خرزة زرقا” امام معتصم النهار وبديع ابو شقرا. فماذا تقول رولا بقسماتي لصوت بيروت انترناشونال اولا عن دورها في مسلسل 2020 “العب في هذا العمل دور “وردة” ابنة خالة “صافي” اي قصي الخولي الذي كانت تربطها به علاقة حب لكن الظروف منعت زواجهما الى ان يعودا ويلتقيا مجددا في سياق تطور الاحداث. وهل غضبت لان المسلسل تأجل من العام الماضي الى رمضان الحالي تضيف “لم اغضب لان كل شيء يحصل في الحياة له اسبابه.

اما كيف تعرفت على اصحاب شركة “صباح اخوان” تقول ” تلقيت اتصالا من لمى صادق صباح التي رشحتني للمشاركة في 2020 وبعد ان اتهينا من تصويره بفترة اتصلت بي مجددا ورشحتني لبطولة عملين هما “انا” و”خرزة زرقا” وقد سعدت بهذا الترشيح. وقد عرض الجزء الاول من “خرزة زرقا” على شاشة osn وسيتم عرض الجزء الثاني بعد انتهاء الشهر الفضيل و”انا” عرض على منصة “شاهد” ثم “ام بي سي4” وانا اعتبر هذا العمل خفيفا وظريفا ومؤلف من عشر حلقات وبصراحة اشجع هذه المسلسلات القصيرة التي تعرض على المنصات الرقمية مثل “شاهد” التي باتت تنافس منصات عالمية والحمد الله ان هذا المسلسل لاقى نجاحا كبيرا وتلقيت اشادة بدوري على تقديمي شخصية حادة لا تشبهني في الواقع وهذه الشخصية المركبة تابعت تفاصيلها مع المخرج سامر البرقاوي.

رولا بقسماتي

وعن عدد الافلام التي شاركت فيها قالت “شاركت في خمسة افلام سينمائية ومنها “المفاتيح المتكسرة”, وكانت تجربة ممتعة لان تصويرها كان مشوقا في مدينة الموصل العراقية وقد تخطينا الخوف وكانت مليئة بالتحدي والمغامرات واعتبر السينما بشكل عام حالة خاصة اذا توفرت كل العناصر من نص واخراج وتمثيل الجيد.

وعن اعمالها الجديدة في الفترة المقبلة اكدت رولا بقسماتي انها تنتظر عرض فيلم “المفاتيح المتكسرة” وفيلم “يربوا بعزكم” مع شادي حداد وباميلا الكيك وعمار شلق وغبريال يمين وهناك اعمال عدة صورتها ما زالت في الادراج واتوقع عرضها في الفترة المقبلة. وعن بدايتها كمذيعة في تلفزيون المستقبل وهل تنوي العودة الى هذه المهنة تقول “بالفعل تركت عملي كمذيعة انما لا يعني انني لا افكر بالعودة اليها اذا عرض علي برنامجا مميزا انما التمثيل مستثمر كل اوقاتي وقد احببت هذا المجال وادرس كل خطواتي التي اشارك فيها وقد وقعت عقد مع شركة “صباح اخوان” العريقة واعرف انني بين اياد امينة وهم آمنوا بي وبقدراتي وان شاء الله الخير الى الامام.