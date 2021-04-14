أحمد السقا “ترند” وحديث الجمهور … إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

تصدر وسم ”عساف الغريب“ قائمة ”الترند“ على موقع ”تويتر“ في مصر، بعد ساعات من عرض الحلقة الأولى من مسلسل ”نسل الأغراب“، الذي يؤدي بطولته النجوم أحمد السقا، أمير كرارة ومي عمر.

ويجسد الفنان السقا فى المسلسل شخصية الصعيدي ”عساف الغريب“ الذي خرج من السجن بعد 20 عاما لينتقم من أعدائه، ولعل أبرزهم شقيقه غفران الغريب الذي يجسد دوره أمير كرارة، في أول تجربة له باللهجة الصعيدية.

ولفت انتباه متابعي مسلسل ”نسل الأغراب“ ظهور السقا وكرارة الجديد عما سبق من أعمال لهما، حيث بدا الأول بأسنان فضية ونبرة صوت أجش وملامح مختلفة، بينما ظهر ”كرارة“ بمظهر مخيف بعدما وضع ”كحل“ في عينيه.

كما خطفت الفنانة المصرية مي عمر، انتباه المشاهدين للمسلسل، حيث جسدت دور ”جليلة“ زوجة عساف الغريب (السقا)، الذي يتزوجها غفران (كرارة) بعد دخول الأول السجن، وجذبت مي عمر أنظار المتابعين بإطلالاتها الساحرة في المسلسل وشياكة الفتاة الصعيدية.

وتضمنت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب الكثيرين بشخصية مي عمر؛ وهو على عكس سابق أعمالها التي كانت تنال انتقادات بمحاولة زوجها المخرج محمد سامي فرضها في الأعمال الدرامية عنوة.

ويتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة حربا ضروسا بين أبطال عمل مسلسل نسل الأغراب، فبعد أن كشف المسلسل عن العداوة الكبيرة والثأر الواقع بين ”غفران الغريب“ أمير كرارة؛ و“عساف الغريب“ أحمد السقا، سيعود هذا الأخير للصراع مع غفران، الذى حصل على زوجة ”عساف“ مى عمر وابنه ”حمزة“ أحمد مالك.