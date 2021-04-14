بالفيديو: شاب يدفع حياته ثمناً لإنقاذ كلب

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أبريل 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

لقي شاب روسي مصرعه غرقا عند محاولته إنقاذ كلب سقط في إحدى البرك المتجمدة شمال شرقي موسكو.

وقال شهود عيان، هرع الشاب لإنقاذ كلب سقط على جليد بركة تورفيانكا، وعند وصوله إلى منتصف البركة، تصدع الجليد تحت قدميه وسقط في الماء.

وقع الحادث أمام أعين الناس الذين عجزوا عن مساعدته كون معظمهم من المتقاعدين وأمهات مع عربات الأطفال الذين كانوا يتجولون.

ووصل رجال الإنقاذ برفقة الغطاسين للعثور على جثة الشاب في البركة التي يبلغ عمقها نحو مترين ونصف، وذلك بحسب “سبوتنيك”.