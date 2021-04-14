شكرا لقرائتكم خبر عن هل تنتقم يسرا من عزيز طليقها فى "حرب أهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية" عداوة بين يسرا - مريم وطليقها "عزيز" بسبب ابنتهما جميلة عوض - تمارا وقسوة قلبها عليها بسبب كلام طليقها وزوجته سينتيا خليفة - نادين، فهل ستنتقم يسرا من عزيز فى الحلقات المقبلة لتسترجع ابنتها لحضنها مرة أخرى.

وأظهرت الحلقة معاناة مريم - يسرا، من اضطرابات نفسية بسبب جحود وقسوة ابنتها "تمارا" جميلة عوض عليها، بعد ملأ والدها "عزيز" لقلبها بالكراهية تجاه طليقته مريم - يسرا.

وتذهب مريم - يسرا إلى عيادة يوسف - باسل الخياط وهو الطبيب النفسي لها والصديق المقرب، وتتلقى جلسات علاج بصورة منتظمة لديه وتقابل أروى جودة فى العيادة، وتدخل الأخيرة معها فى كيد نساء بسبب كلامها وأنها كبرت على الفضفضة، لترد عليها مريم - يسرا بنفس الطريقة وتطلب منها أن تأتى لعيادتها لتجرى لها بعض العمليات فى وجهها لظهور التجاعيد.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.