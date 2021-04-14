شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تسيطر على التريندات بعد غياب .. والجمهور:" عودة الأسطورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة الكبير شيريهان، تريند جوجل بعد أول ظهور لها مع الجمهور بعد غياب لسنوات طويلة، فى إعلان لإحدى الشركات، تجسد فيه قصة تغلبها على المرض.

واحتفى كل محبيها و جمهورها بعودتها مرة أخرى بعد غياب عبر هاشتاج حمل اسمها على تويتر، مسترجعين ذكريات الطفولة و فوازيرها التي عاشوا عليها طوال حياتهم، وعبروا عن انبهارهم بحركاتها الاستعراضية وإطلالاتها الساحرة.

ومن التعليقات على الهاشتاج:" عودة الأسطورة شريهان، تبقى ملكة الاستعراض مهما طال الزمان، كنا منتظرين عودتك بفارغ الصبر، لأنها طيبة انتظرها جمهورها كل هذه السنوات بشوق كبير ولأنها متواضعة بقي مكانها في كل القلوب وصورتها في كل البيوت".

وكانت النجمة شريهان، وجهت رسالة للشعب المصري وعبرت عن سعادتها لمشاركتها الجمهور خلال رمضان الحالي، وقالت على حسابها الشخصي بموقع "تويتر": "هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم؟.. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر 2002، مشاعري كلها متلخبطة لكن سعيدة".

وأضافت شريهان، خلال رسالتها لجمهورها: "كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية احتضاني وانحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفة إزاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسي!! ولو عليا.. كنت عايزة ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية".



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