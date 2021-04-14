شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة غفران الغريب لجليلة تلفت الأنظار فى الحلقة الأولى من "نسل الأغراب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفتت الهدية التي منحها النجم أمير كرارة - "غفران الغريب" الإنتباه فى أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب"، الذى يذاع على قناة ON، حيث أهدي زوجته "جليلة" النجمة مي عمر، هدية ثمينة عبارة عن مجموعة كبيرة من الأساور الذهبية وسلسلة ضخمة بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها.



مشهد من المسلسل

ويبدو أن غفران الغريب - أمير كرارة شخص شرير ومفترى، حيث يجتمع بالغجر، وأن والدته كانت منهم وتوجد خالته بينهم، ويجمعهم فى أرضه، ويهدد كل من يقف فى طريقة بالقتل، وفى نفس الوقت يظهر القصر الذى يسكن فيه غفران وبداخله زوجته جليلة – مى عمر.

ويعرض المسلسل على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة الساعة 10.15 صباحاً و 3.30 عصراً.

"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.