شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا مفتول العضلات فى أحدث ظهور مع زوجته فى شوارع كندا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين، ظهور النجم العالمي جون سينا، في شوارع مدينة فانكوفر بكندا، في أحدث ظهور له، مع زوجته شاي شريتزاده، وقبل عرض فيلم الأكشن الشهير Fast & Furious 9، الذى يشارك في بطولته وسيعرض في 25 يونيو المقبل، بدور العرض السينمائي.

وفى تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أبرزت فيه النجم العالمي صاحب الـ 43 عاماً وهو في كامل فورمته تزامناً مع خوضه عدة اعمال سينمائية تتطلب ظهوره بشكله المعتاد كمصارع سابق في WWE.



جون سينا وزوجته فى شوارع كندا



جون سينا وزوجته

وظهر سينا في الصور التي نشرتها الصحيفة البريطانية وهو يصطحب زوجته شريتزاده، في شوارع المدينة الكندية، بعد 6 أشهر من زواجهما، وارتدي النجم تيشيرت قصير باللون الأبيض يكشف عن فورمته الجديدة، بينما تحدى درجات الطقس المنخفضة وارتدي سروالا قصيرا باللون الأسود.

بدأ سينا معرفته بزوجته المهندسة شاي شريتزاده في 2019، بعد مقابلتهما في أحدي أماكن التصوير بموطنها كندا، وسرعان ما ظهرا سوياً في إحدى العروض معاً على السجادة الحمراء، ليعلنا عن ارتباطهما.



جون سينا وزوجته فى شوارع كندا

وكان قد كشف القائمون على الجزء الجديد من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Suicide Squad، عن التريلر الرسمي الأول للفيلم المقبل والمقرر طرحه يوم 8 أغسطس في دور العرض السينمائي.