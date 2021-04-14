شكرا لقرائتكم خبر عن النجم العالمى إدريس إلبا: والدتي تتمنى أن أكون جيمس بوند الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف النجم العالمي إدريس إلبا أن والدته لا تزال تأمل في أن يصبح جيمس بوند القادم ، حسبما ذكر موقع الديلي ميل وذلك بعدما تم ربط الممثل مرارًا وتكرارًا بالدور المرغوب فيه بعد تأكيد ان النجم العالمي دانيال كريج لن يعود لجيمس بوند مرة أخرى وإن آخر إصدار له سيكون No Time To Die .

وقد اعترف إلبا (48 عامًا) سابقًا بأن فرصة أن يصبح العميل 007 بعيدة ، لكن والدته تظل متفائلة.

وكان قد شارك النجم العالمي إدريس إلبا، متابعيه وجمهوره، بصورة البوستر الرسمي الخاص به لفيلمه الجديد the suicide squad المقرر عرضه يوم 8 أغسطس المقبل في دور العرض السينمائي ومنصة HBO الأمريكية.

وظهر إلبا في البوستر الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، وهو يرتدي بدلته الواقية الجديد وهو مغطى بفارغ الرصاص الذى يخرج من الأسلحة التي يمسكها بيديه.

وكانت قد التقطت عدسات مصورى الباباراتزى عدة صور لنجم المصارعة الحرة السابق وبطل أفلام هوليود حالياً جون سينا، أثناء نزوله من سيارته فى كندا، قبل توجهه إلى الجيم من أجل التدريب، حيث ظهر وهو يحمل حقيبته الخاصة، بالإضافة إلى حرصه على تناول القهوة مثلما ذكر موقع الديلى ميل خلال تقريره، حيث أكد أن جون سينا تواجد فى كندا من أجل استكمال تصوير دوره بفيلم The Suicide Squad.