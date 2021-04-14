شكرا لقرائتكم خبر عن هل محمد فراج وراء محاولة قتل نيللى كريم فى "ضد الكسر"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الأولى من مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم الذى يذاع يومياً على قناة cbc، وبدأت الحلقة بأحداث مثيرة، حيث يعود كريم، محمد فراج، لمنزله بعد العمل ليجد زوجته سلمى - نيللي كريم، ملقاة على السلم والدماء تحيطها، وبعد الكشف، يخبره الطبيب أنها تعرضت لنزيف في المخ نتيجة ضربها على الرأس.



مشهد من المسلسل

وفى نهاية الحلقة يتبين قلق وتوتر كريم - محمد فراج وهو يتحدث مع والده محمد العدل وأن الشرطة ستأتى إلى المنزل لتعاين البصمات والجريمة ليظهر عليه القلق الشديد ليسأله والده عن توتره الشديد لما حدث مع زوجته سلمى - نيللى كريم.

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال، ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.