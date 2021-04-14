وفاة الشاعر والروائي الفرنسي برنار نويل عن عمر يناهز 90 عاماً

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

توفي الشاعر والروائي الفرنسي برنار نويل عن عمر يناهز 90 عاماً على ما أعلنت دار "بي أو إل" للنشر، الأربعاء.



ويملك الشاعر في رصيده مجموعة وفيرة من المؤلفات في الفن والسياسة، وأعربت "بي أو إل" عبر "تويتر" عن حزنها لإعلان وفاة برنار نويل الذي بدأ يتعامل معها في العام 1988.

ووصفته بأنه "كاتب وشاعر ملتزم وروائي ومؤرخ ومراسل وعالم اجتماع وناقد فني وناشر"، مذكّرة بأنه أصدر 25 كتاباً ضمن منشوراتها.

ولد نويل عام 1930 في سان جينيفييف سور أرجانس (جنوب غرب)، وتربى على يد جدّه وجدّته، ودرس الصحافة في باريس، مما قاده إلى الأدب.

واكتسب "نويل" شهرته بعد الضجة التي أثارتها رواية "لو شاتو دو سين" الإباحية التي أصدرها عام 1969، وأدت إلى مقاضاته بتهمة إهانة الأخلاق الحميدة، وإصدار حكم بإدانته عام 1973، لكنه حصل لاحقاً على عفو في عهد الرئيس فاليري جيسكار.

وشكّلت محاربة الرقابة والقمع والعنف وكذلك حب الرسم، ثوابت في مسيرته الأدبية، وكرّست الأكاديمية الفرنسية مجمل أعماله الشعرية بمنحه جائزتها الكبرى للشعر عام 2016.