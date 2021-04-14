الجميع صوب مرفأ بيروت المدمر.. "سوليدير" جديدة أم مساحة نفوذ؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ثمانية أشهر على انفجار بيروت المروع، تتطلع شركات عالمية لاستثمارات بمليارات الدولارات، إلى مشروع إعادة إعمار المرفأ المدمر.

لكن المهمة تبقى صعبة لا سيما في ظل استمرار تخلّف المسؤولين اللبنانيين عن توفير البيئة المناسبة من شفافية وإصلاحات ملحة لإطلاق العملية.



ويقول مدير مرفأ بيروت بالوكالة باسم قيسي "الجميع مهتم بالمرفأ، الروس والصينيون والأتراك والفرنسيون واليوم الألمان، لكن الأمر لا يتخطى حتى الآن مجرد إعلان نوايا".

ولم يُتخذ أي قرار بشأن المرفأ حتى الآن، وتعمل إدارته حالياً، وفق قيسي، على وضع "خطة متكاملة جديدة تتضمن مشاريع عدة تتعلق بالسوق الحرة، والمستودعات والحاويات وغيرها"، على أن تتقدم بها فور جهوزها إلى مجلس الوزراء.





إعادة إعمار مرفأ بيروت

لكن شركات ألمانية استبقت الأمور، وأعلن ممثلون عنها من بيروت الجمعة مشروعاً ضخماً تبلغ قيمته 30 مليار دولار لإعادة إعمار المرفأ والمناطق المتضررة في محيطه.

وتطمح الخطة التي تمتد على نحو 20 عاماً، إلى إبعاد غالبية أنشطة المرفأ عن وسط المدينة، وتحويل الأجزاء الأكثر تضرراً فيه إلى منطقة سكنية تضم شققا بأسعار مقبولة ومساحات خضراء وشواطئ.

وشكّل حجم المشروع المدعوم من الحكومة الألمانية، عامل مفاجأة لكثيرين وجدوا أنه يطمح لإعادة إعمار بيروت ولا مرفأها فقط.

كما وضعت شركة "سي أم أ - سي جي أم" الفرنسية العملاقة رؤيتها الخاصة أيضاً لمستقبل المرفأ.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، رافق رئيس مجلس إدارة الشركة رودولف سعادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية إلى بيروت بعد الانفجار.

ويقول المدير الإقليمي للشركة جو دقاق لوكالة فرانس برس إن الزيارة شكلت فرصة لتقديم "مشروع متكامل" من ثلاث مراحل هدفه أولاً إعادة إعمار ما تدمر في المرفأ ثم توسيعه وتطويره إلى أن يتحول إلى "مرفأ ذكي".

وقدّرت الشركة كلفة المرحلتين الأولى والثانية بين 400 و600 مليون دولار، وفق دقاق الذي يقول إن شركته "ستموّل نصف الكلفة من أموالها الخاصة"، مشيراً إلى أن المشروع يلقى اهتمام "50 شركة ومؤسسة عالمية".

استثمار ونفوذ

وليست الشركة الفرنسية بغريبة عن المرفأ، فهي الشركة الوحيدة التي لا تزال تعمل فيه اليوم على تفريغ الحاويات وإعادة شحنها في بواخر أخرى.

وقد تقدمت الشركة للمشاركة في مناقصة إدارة منطقة الحاويات، بعدما حصلت على امتياز تشغيل محطة الحاويات في مرفأ طرابلس شمالاً حتى العام 2041.

ويستغرب البعض اهتمام شركات عالمية بالاستثمار في بلد يشهد انهياراً اقتصادياً وتدهوراً لعملته المحلية على وقع شلل سياسي تغيب عنه أفق الحل.

لكن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الأميركية عماد سلامة يعيد هذا الاهتمام إلى أسباب عدة بينها التنافس على "التنقيب عن الغاز في مياه المتوسط" و"التعاون الاقتصادي المستقبلي بين إسرائيل ودول عربية" على خلفية اتفاقات التطبيع الأخيرة، ثم "التوسع الروسي" في الشرق الأدنى.

ويرى سلامة أن الجهة التي ستضع يدها على مرفأ بيروت ستحظى "بنفوذ مهم" في عمليات التنقيب عن الغاز.

ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في مياهه الإقليمية، مع ائتلاف شركات يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك".

ويلفت سلامة إلى أن روسيا تنقّب عن الغاز في المياه السورية.

وفي تقرير نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، حذّر ديفيد شينكر، الدبلوماسي الأميركي الذي كان يقوم بدور الوساطة بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، من الطموح الصيني في لبنان عبر بوابة المرفأ.

واعتبر أن أي دور للصين سيشكل "النتيجة الأسوأ لأوروبا والولايات المتحدة".

والتنافس ليس دولياً فقط بل أوروبياً، إذ اعتبر شينكر أن العرض الألماني "قد يثير غضب فرنسا".

وكتب "هناك مجال واسع للتعاون الأوروبي بشأن تمويل المرفأ وإعادة بنائه، وعلى واشنطن العمل عن كثب مع كل دولة لضمان أن يتم تنسيق المشروع بشكل متعدد الأطراف".

"سوليدير" جديدة؟

ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة كشرط ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي الذي يضربه منذ عام ونصف.

لكن، وبعد مرور ثمانية أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، لا تزال الأطراف السياسية تتبادل الاتهامات حول أسباب تأخر تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وحذت الشركات الألمانية والفرنسية حذو الموقف الدولي، فوضعت الشروط نفسها لتحقيق مشروعيها: تنفيذ الإصلاحات وتحقيق الشفافية في بلد ينهش الفساد مؤسساته.

ويثير تهافت الشركات قلق البعض في لبنان، إذ يخشون تكرار تجربة شركة "سوليدير" الخاصة التي أنشأها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لإعادة إعمار وسط بيروت بعد الحرب الأهلية (1975 - 1990).

وأثار مشروع "سوليدير" انتقادات واسعة تناولت عملية شراء العقارات الجماعية بأسعار متدنية بالمقارنة مع ما صارت تساويه العقارات بعد الإعمار، واعتبار كثيرين أن عملية إعادة الإعمار لم تأخذ بالاعتبار روحية الأحياء القديمة، إنما تم تصميمها لجذب الاستثمارات والسياح والأغنياء.

وقالت جمعية "نحن" المعنية بحماية المساحات العامة والتراثية، الجمعة "على الرغم من الحملات المعارضة لها، انطلقت سوليدير بإعادة إعمار وسط لا يشبه بيروت.

ويتكرّر المشهد اليوم أمام إغراءات ضخّ دولار إعمار" المرفأ. وأضافت "لن نقبل بسوليدير جديدة بحلّة أجنبيّة ولن نقبل بسلب ذاكرتنا ولن نقبل بتشويه إرثنا".

ويرى الخبير الاقتصادي جاد شعبان أن مشاريع ضخمة بحجم الخطة الألمانية "لا تتطلب حكومة جديدة فقط بل استشارة على الصعيد الوطني للخيارات الاستراتيجية على الصعد الاقتصادية والمدنية والاجتماعية".

لكنه يتساءل في الوقت ذاته "من مستعد اليوم أن يستثمر قرشاً واحداً في بلد يشهد انهياراً كاملاً؟".