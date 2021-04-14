شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يفتتح خيمة رمضانية فى الرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود خيم رمضان من جديد بعد قرار الدولة بعودة التجمعات والحفلات مع الإجراءات الاحترازية، واختير حكيم ليكون نجم الخيم هذا العام، ويفتتح بعد غد الجمعة خيمة رمضانية في مدينة الرحاب بحضور جماهيري.

ويقدم حكيم مجموعة من الأغنيات المتنوعة ومنها أغنيته الشهيرة "رمضان كريم" التى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية باعتبارها أهم الأغنيات التي أنتجت وتناولت الشهر الكريم فى الفترة الأخيرة، مع باقة من أحدث وأجمل أغانيه التي أحبها الجمهور.