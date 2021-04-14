شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص لأهم وأبرز أحداث مسلسلات اليوم الأول من دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بداية قوية جذبت المشاهد فى أولى حلقات مسلسلات موسم رمضان هذا العام الذى يشمل عددا من الأعمال المهمة، حيث بدأت الحلقات بأحداث مثيرة ومشوقة جذبت انتباه الجمهور، ونذكر فيما يلى لأبرز أحداث مسلسلات اليوم الأول من دراما رمضان.

الاختيار 2

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON ظهور التكفيري هشام عشماوى – أحمد العوضى – خلال اعتصام رابعة العدوية بصحبة زوجته وابنه، وفى نفس الوقت ظهر الرائد أحمد منسى بصوته فقط أثناء ذهابه لدعم الضباط يوسف الرفاعى وزملائه في شمال سيناء بعدما تعرض الكمين لهجوم تكفيرى.

نسل الأغراب

بدأ مسلسل "نسل الأغراب" بخروج أحمد السقا من سيارة الشرطة ودخوله القسم، في وجود الرائد على الغريب رئيس مباحث قنا- دياب –، ويدخل عساف الغريب – السقا - لمكتب الرائد للحصول على تأشيرة خروجه من السجن بعد قضاء فترة عقوبته ويقفا أمام بعضهما.

موسى

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل محمد رمضان "موسى" أحداثا مثيرة، حيث كشفت المشاهد الأولى عن كفاح موسى "محمد رمضان" وقيامه بالعمل فى صيد التماسيح ثم قيامه بالعمل فى مجال الحدادة.

القاهرة كابول

كشفت أحداث مسلسل " القاهرة كابول" أن الرباعى فتحى عبدالوهاب وأحمد رزق وطارق لطفى، وخالد الصاوى أصدقاء طفولة، وظهر خلال أحداث المسلسل طارق لطفى الذى يقوم بدور الشيخ رمزى يتلقى التعليمات من أحد الشخصيات الأجنبية بعد وصوله سرًا، وتكون المغريات أن يكون هو الخليفة من خلال مشهد "فلاش باك".

ضد الكسر

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم، بأحداث مثيرة وغموض حول بطلة العمل، بعدما أنقذها زوجها محمد فراج وهى على سلم الفيلا التى تسكن فيها مغمى عليها والدم حولها، حتى أخذها زوجها إلى المستشفى وأجرت عملية جراحية بعد تشخيص الطبيب بنزيف فى المخ نتيجة ضربها على الرأس.

حرب أهلية

أحداث مثيرة ومشوقة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا، وظهرت يسرا "مريم" وهى تعانى من اضطرابات نفسية بسبب جحود وقسوة ابنتها "تمارا" جميلة عوض عليها، بعد ملء والدها لقلبها بالكراهية تجاه طليقته "مريم" يسرا.

أحسن أب

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "أحسن أب" بتخطيط بطل العمل النجم على ربيع لسرقة مطبعة أموال، ولكن اكتشف فى النهاية أنها مطبعة كتب وورق. وفوجئ ربيع عند ذهابه إلى منزل والده الفنان سامى مغاورى بجوازه بعد وفاة والدته

وكل ما نفترق

بدأ مسلسل "وكل ما نفترق" للنجمة ريهام حجاج بلقطة واسعة للفيلا التى يسكن فيها الزوجان ريهام حجاج وأحمد فهمي، وتنتقل الكاميرا إلى داخل الفيلا لنشاهد مشادة كلامية بين الزوجين على خلفية رفضها الخروج معه على العشاء تنتهى بموافقتها، يذهب الزوجان إلى أحد المطاعم تطلب ريهام من فهمى الذهاب إلى "الحمام" ويبدو عليها علامات التوتر.

النمر

بدأت أحداث مسلسل النمر للنجم محمد إمام، بمطاردة شرسة ومثيرة فى أولى مشاهدها بين "كرم" والذى يجسده الفنان محمد إمام، وبعض الرجال الذين كانوا يطلقون عليه النار فى البداية حتى جاءهم أمر بتوقف إطلاق النار عليه من كبيرهم درويش الهوارى، والذى يجسده الفنان حمدى هيكل، لأنه يريده حيا.

​نجيب زاهى زركش

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "نجيب زاهى زركش" العديد من الأحداث، حيث شهدت الحلقة الأولى من المسلسل بانوراما من قبل "طريف" الفنان محمد محمود والذي يعمل خادم في قصر العلايلي، حيث يستعرض تاريخ المكان وسكانه، وآخرهم نجيب زاهى زركش "يحيي الفخراني".

هجمة مرتدة

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل هجمة مرتدة بإثارة كبيرة، حيث دارت أحداثها في شرق أوروبا وتحديداً من عام 2007 بعدما تم القبض على أحد العملاء الذين يتعاونون مع جهاز المخابرات المصرية، وذلك عقب مطاردة اتسمت بطابع الأكشن تحت أنظار الضابط المصرى الذى يجسد شخصيته الممثل نور محمود.

بعد ذلك تتجه الأحداث إلى العراق ويظهر أحمد عز فى العراق، وتحديداً داخل فرح، قبل أن يتحول الأمر إلى معركة شرسة بعد هجوم من قبل الجيش الأمريكي وسط ذهول من عز الذى حاول إنقاذ من حوله إلا أنه فشل فى ذلك.

لعبة نيوتن

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، وصول "هنا" منى زكى إلى أمريكا لقضاء 5 أيام في مؤتمر للأبحاث، ولكنها تريد تطبيق المخطط التي اتفقت فيه مع زوجها بالبقاء هنا حتى تلد، ويحصل ابنها على الجنسية الأمريكية.

اللى مالوش كبير

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل " اللى مالوش كبير"، بظهور غزل (ياسمين عبد العزيز) التى يبدو أنها تتمتع بثراء فاحش، ولديها أسطول سيارات على أحدث موديل، وتعيش في فندق وتذهب للتسوق في أحد المولات وتدفع 500 ألف جنيه فى الشوبنج، وتقابل الخديوى وتدخل في مبارزة كلامية عنيفة معه