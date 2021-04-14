شكرا لقرائتكم خبر عن عساف الغريب يتصدر ترند تويتر.. ومغردون: مسلسل روعة وأحمد السقا فى حتة تانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أصداء الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة تخيم بظلالها على منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، ومازالت شخصيات المسلسل تتصدر ترند تويتر، حيث جاء فى صدارة الترند فى مصر هاشتاج #عساف_الغريب، بآلاف التغريدات، وهى الشخصية التى يؤديها السقا ضمن أحداث المسلسل.





وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، الذين أشادوا بأحداث المسلسل وأداء السقا، حيث قالت أميرة: "مسلسل جامد، أقل كلمة ممكن تتقال عليه، طبيعى إن مسلسل يبقى من تأليف وحوار وسيناريو وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر، لازم يبقى جامد جمودة، بجد كل حاجة فيه صح حتى أدق التفاصيل.. برافو".

وقالت سلمى على: "مسلسل نسل الأغراب من أحسن المسلسلات فى رمضان ده، السقا وكرارة عاملين شغل جامد"، وقال أشرف عاطف: "عساف الغريب عظمة أحمد السقا فى حتة تانية"، وقال يوسف الطنطاوى: "بجد مسلسل روعة عاش أحمد السقا"، وقال حسام حسن: "مسلسل جامد جدا.. عالى أوى السقا، عالمى".

مسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.







