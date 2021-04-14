شكرا لقرائتكم خبر عن "احضنوا الأيام وحتى لا ننسى" عنوانا حلقتى "بين السما والأرض" و"الاختيار 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان، حيث يتنافس فى المارثون الرمضانى لهذا العام مجموعة كبيرة من النجوم، وقد شكل عدد منهم ثنائيات فى مسلسل واحد وأصبحت البداية قوية وجذبت المشاهد فى أولى الحلقات هذا العام الذى يشمل عددا من الأعمال المهمة، حيث بدأت الحلقات بأحداث مثيرة ومشوقة جذبت انتباه الجمهور، والتى تصدرت معظمها مؤشرات البحث على جوجل.

واللافت للانتباه أن هناك عاملا مشتركا بين بعض المسلسلات وهو عنوان لكل حلقة رغم أن الجمهور اعتاد على هذا الأمر فى المسلسلات التى تكون حلقاتها منفصلة وليست متصلة، لكن صناع هذه الأعمال تعاملوا مع هذا الأسلوب الجديد لكسر الروتين للمشاهد.

ومن ضمن تلك الأعمال مسلسل "الاختيار 2"، الذى يعرض على قناة ON، طوال شهر رمضان، تبين فيه وجود عنوان لكل حلقة من الحلقات، وجاءت الحلقة الأولى تحمل اسم "حتى لا ننسى"، والتى رصدت أحداث اعتصام رابعة، وبيان 3 يوليو وما تبعه من أحداث ووقوع عمليات إرهابية فى منطقة سيناء.

يذكر أن مسلسل "الاختيار2" من تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، أسماء أبو اليزيد، أحمد سعيد عبد الغني، هادي الجيار، سامح الصريطي، أحمد حلاوة وعدد من النجوم وضيوف الشرف.

بينما مسلسل "بين السما والأرض" للنجم هانى سلامة الذى يذاع على قناة On فى شهر رمضان، بدأت الحلقة بعنوان "احضنوا الأيام" وهى أغنية للنجمة وردة وشهدت الحلقة الأولى رصد شوارع مصر، وظهور صناع العمل الأصليين لفيلم "بين السما والارض" الذى أنتج عام 1959 والرواية المأخوذ عنها قصة الفيلم والمسلسل.

مسلسل "بين السما والأرض" يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.