نجوى كرم تنعي المخرج اللبناني مكرم حنوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، المخرج اللبناني مكرم حنوش، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء 14 أبريل الجاري.

وكتبت نجوى، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "الله يرحمك مكرم حنوش، تلاقينا بليالي لبنان والهيئة، كل اللي منحبن وبيحبونا رح نخسرن من هالدني، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

ومن ناحية أخرى، كانت المطربة اللبنانية نجوى كرم طرحت أحدث كليباتها الغنائية "معذور قلبي" على تطبيق "ديزر".

ونشرت نجوى صورا لها من تصوير الكليب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "اسمعوا معذور قلبي على ديزر".