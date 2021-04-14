نرمين الفقي لـ"الخليج 365": سعيدة بالعمل مع محمد أمام وياسر جلال في رمضان وندمت على رفضي هذا العريس

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 14 أبريل 2021 01:34 مساءً - بداية شهرة الفنانة نرمين الفقي كانت في مجال الإعلانات في بداية التسعينيات، ثم بدأت نجمة في مجال الدراما التليفزيونية عندما قدمت دور البطولة الثانية أمام النجمة يسرا في مسلسل "حياة الجوهري" في أواخر التسعينيات لتصبح بعد ذلك من نجمات الصف الأول في الدراما التليفزيونية لتقدم على مدى أكثر من عشرين عاماً أعمالاً درامية متميزة عبرت عن نجمة تمتلك موهبة من نوع خاص وتجيد أداء كل الأدوار. نرمين الفقي فتحت قلبها لنا وتحدثت بكل صراحة عن أسباب ابتعادها بعض السنوات وعودتها إلى الفن، وهل تتمنى أن تعود مرة أخرى لنجومية الصف الأول كما كانت في التسعينيات وحتى عام 2010.

نرمين الفقي



من أهم أعمال الفنانة نرمين الفقي البارزة في الدراما التليفزيونية مسلسلات رد قلبي، البحار مندي، الأصدقاء، الليل وآخره، أصحاب المقام الرفيع، للثروة حسابات أخرى، العنكبوت، عرب لندن، الإمام الغزالي ثم توقفت فترة بعيداً عن الدراما التليفزيونية بسبب مرض والدتها ثم رحيلها لتعود نرمين مرة أخرى في مسلسل جبل الحلال أمام النجم محمود عبد العزيز، وبعدها بعامين مسلسل أبو العروسة وأخيراً مسلسل لؤلؤ والذي شاركت في بطولته أمام مي عمر وأحمد زاهر. ومسلسلي ضهرراجل مع النجم ياسر جلال والنمر مع النجم محمد عادل امام اللذين سيعرضا في رمضان .

في البداية سألناها بعد التوقف والعودة هل أنت راضية عن نفسك كنجمة الآن؟

بدون تفكير غير راضية تماماً، كنت أتمنى أن أقدم أدواراً أقوى وأنا أتواجد أكثر وأن أعود إلى البطولة المطلقة كما كنت، ولكن الآن لم تعد البطولة المطلقة مثل الماضي فالبطولة الجماعية هي الأكثر انتشاراً ولكي أكون واقعية أثناء فترة غيابي ظهرت أجيال من النجمات معظمهن رائعات ويستحققن البطولة وموهوبات جداً.

في مسلسل "لؤلؤ" شاركت في البطولة مع مي عمر وأحمد زاهر، هل يضايقك أن تكون مي هي بطلة العمل؟

لا يضايقني أبداً، بالعكس أنا سعيدة بنجاحها فهي نجمة تستحق بطولة العمل؛ لأنها جميلة وموهوبة ووجه مريح على الشاشة وعملت مع نجوم كبار آخرين، فمن حقها أن تأخذ بطولة المسلسل. وأنا سعيدة جداً أن أشاركها البطولة وأتمنى لها كل النجاح، فالحب الذي بيننا كفريق عمل للمسلسل يظهر على الشاشة وأتمنى التوفيق لنا جميعاً وللمسلسل.

قدمت دور مطربة في مسلسل "لؤلؤ" ما الذي أعجبك في هذا الدور، وماذا أضاف لك المخرج محمد سامي؟

لأول مرة أقوم بدور مطربة، فقد وجدت في الدور شكلاً جديداً عليّ وشخصية مختلفة ستضيف لي، فأنا هنا المطربة التي تقدم أغاني راقية تحترم أذن الجمهور وذوقه، مطربة مثقفة تجيد أكثر من لغة لها جمهورها المثقف الذي يريد أن يسمع طرباً. وفي المقابل نجد مطربة المهرجانات "لؤلؤ" والتي تقوم بدورها نجمة وبطلة المسلسل مي عمر. وأنا سعيدة جداً بعملي مع ابن جيلي الفنان المتألق الموهوب أحمد زاهر.

أما المخرج محمد سامي فيقوم بالإشراف على التأليف والإخراج الذي يقوم به المخرج الموهوب محمد عبد السلام... وأدائي في المسلسل مختلف تماماً عن أدائي من قبل وخاصة مشاهد الضيق أو البكاء. محمد سامي قدمني بشكل غير تقليدي وجديد على الجمهور؛ فهو متميز يحب الممثل.

موقفك مع مي عمر هل يذكرك بمواقف الفنانين الكبار معك في بداياتك الفنية؟

بالفعل فأنا عملت في بداياتي كنجمة في الدراما التليفزيونية مع نجوم كبار في المكانة والنجومية، وشاركتهم البطولة ووقفوا بجانبي مثل الجميلة الفنانة الكبيرة يسرا في مسلسل حياة الجوهري، وكانت تعاملني بمنتهى المودة والحب وتشجعني. أنا قدمت أدواراً علامات في الدراما التلفزيونية كنجمة صف أول ما زلت أعيش على نجاحها حتى الآن "حياة الجوهري، البحار مندي، الأصدقاء، الليل وآخره، للثروة حسابات أخرى، ألف ليلة وليلة"، ولكن مرض أمي جعلني أقدم أعمالاً قليلة ولم أكن أتواجد بشكل كافٍ بداية من عام 2010 وهو الوقت الذي زاد المرض فيه على أمي وكانت محتاجة إلى رعاية كبيرة مني. بدأ مرض أمي عندما كنت أعمل في الإعلانات وأنا أبلغ من العمر 16 عاماً، وطوال فترة عملي كنت أرعاها وأعمل في نفس الوقت، ولم يكن المرض قد زاد عليها مثلما حدث في آخر ثلاث سنوات قبل رحيلها عام 2013، فبالرغم من مرضها طوال هذه السنوات منذ بدايتي في التمثيل إلا أنها كانت تقرأ لي سيناريوهات الأعمال التي تعرض عليّ وتقول لي رأيها.

وبعد رحيل أمي ابتعدت حوالي عامين وعدت في مسلسل "جبل الحلال" أمام النجم الكبير محمود عبد العزيز، الدور كان رائعاً ومناسباً لما وصلت له من مكانة فنية كممثلة، بالرغم من أن ظهوري يبدأ في النصف الثاني من المسلسل لكن دوري كان أساسياً في الأحداث، وله أهمية كبيرة بالإضافة إلى أنني أقف أمام العملاق محمود عبد العزيز رحمة الله عليه.



لهذه الأسباب توقفت بعد "جبل الحلال"

نرمين الفقي



لماذا توقفت عامين بعد مسلسل جبل الحلال؟

التزمت الصمت بعد جبل الحلال لأن معظم الأدوار التي عرضت عليّ لا تناسبني من حيث مكانتي كممثلة ونجمة، ومن حيث المرحلة العمرية للأدوار، فهناك أدوار كانت أكبر من عمري أو أدوار أصغر من عمري، ولا تضيف لي أي جديد فهي بدون ملامح لا تستحق أن أترك منزلي، وأن يضيع وقتي من أجلها، أنا لا أبحث عن التواجد لكن أبحث عن الدور الذي يضيف لتاريخي كممثلة ونجمة وأقدمه بشكل جديد عليّ تماماً، وكنت أتصور أن بعد مسلسل جبل الحلال ستعرض عليّ أدوار بقوة دوري في هذا المسلسل ولكن لم يحدث.

وما الذي أعجبك في مسلسل "أم العروسة" لتعودي به بعد توقف عامين؟

وجدت أن الأدوار في المسلسل متساوية في حجمها وأهميتها ورسالتها لبعضها البعض وتخدم الدراما.

ما الجديد في دورك في مسلسل "شارع 9"؟

دوري في هذا المسلسل مليء بالمشاعر والانفعالات وردود الأفعال والتي تعتمد أكثر على موهبة ونضج الممثل فأقدم دور أم وعلاقتها بابنتها المراهقة، وما يحدث من اختلافات بينهما بحكم اختلاف الأجيال. المسلسل من إخراج محمد عبد الخالق وهو مخرج خلوق ومحترم.

في رمضان الحالي يعرض لك مسلسلان الأول ضل راجل مع ياسر جلال والنمر مع محمد عادل إمام ما الجديد الذي تقدمينه نرمين الفقي في هذه الأعمال؟ أقدم أدواراً جديدة عليّ ستظهر مواهب عندي لم أكتشفها من قبل. ففي مسلسل النمر أقوم بدور معلمة في الصاغة بشكل جديد ومختلف عن شكل المعلمة التي قدمت من قبل في التليفزيون والسينما ،معلمة لها شخصية قوية ومسيطرة وتواجه مصاعب الحياة بكل قوة وإصرار على النجاح .أنا سعيدة بعملي مع محمد إمام. فهو نجم كبير وموهوب. أما مسلسل ضل راجل فأقوم بشخصىة امرأة رومانسية جداً حياتها مليئة بالحزن والشجن ،سعيدة جداً بعملي مع أخي وصديقي المحترم ياسر جلال في أول تجربة لي معه بعدما أصبح من نجوم الصف الأول في الدراما التليفزيونية. فقد جمعت بيننا أعمال من قبل مثل مسلسلات العنكبوت وغيرها لم تغيره النجومية كما هو طيب القلب ومتواضع ومحترم. فأساس نجاح أي عمل ان يكون هناك حب واحترام وتقدير بين كل فريق العمل وأن يسعد الجميع لنجاح كل فرد مشارك في العمل لأنه في النهاية سيكون نجاح لكل العمل وهذه الروح توجد في مسلسلي النمر وضل راجل.



أنت من جيل عمل مع العمالقة؛ المخرج إسماعيل عبد الحافظ، ومن النجوم يحيى الفخراني وفاروق الفيشاوي، ما الذي أضافه كل هؤلاء لنرمين الفقي؟

المخرج إسماعيل عبد الحافظ أبي الروحي، يعطيك الثقة في نفسك ويعمل في هدوء ويجعل الممثل يبدع ويكون في أحسن حالاته، ومن أهم أعمالي معه مسلسل "الأصدقاء".

أما النجم يحيى الفخراني فهو فنان عبقري، فمن أدوات الممثل عينه وإحساسه بالمشهد، فقد كان يعطيني إحساس المشهد في مسلسل "الليل وآخره" بنظرات عينه لي، مما يساعدني على أن أقدم المشهد وأكون في أحسن حالاتي الفنية.

وبالنسبة للنجم فاروق الفيشاوي فقد كان صديقاً وأخاً لن يعوض فهو الجدعنة والإخلاص معاً، عملت معه مسلسلي "الأصدقاء" و"ألف ليلة وليلة"، ولا أنسى أبداً مواقفه معي فهو أخ غال، فأثناء عملي فى مسلسل "ألف ليلة وليلة"، اشتد على أمي المرض وسافرت معها إلى فرنسا، وكانت الجهة المنتجة تريد أن تستبدل بي فنانة أخرى، ولكن رفض فاروق ذلك. وجاءني في فرنسا ليطمئن على أمي وأحضر لي معه ممرضة لترعى أمي صحياً. وأثناء مرضه كنت دائماً أطمئن عليه وقد حزنت حزناً كبيراً لرحيله.

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لم أتزوج فاروق الفيشاوي

نرمين الفقي وفاروق الفيشاوي



كانت هناك شائعات بأنك تزوجت فاروق الفيشاوي؟

لم يحدث لقد كان أخاً وصديقاً عزيزاً فقط.

بعض زميلات جيلك تزوجن من رجال أعمال واعتزلن الفن، هل رفضت الزواج بهذه الطريقة؟

كان ما يشغلني هو عملي فقط، أريد أن أنجح دائماً فيه، وكنت أشعر بالإهانة عندما يطلب مني أي عريس يتقدم لي أن أترك عملي، وللأسف أغلب من تقدموا لي طلبوا مني هذا، وكنت أرفض.

هل ندمت على رفضك لعريس تقدم لك؟

نعم أنا ندمت على إنسان كان محترماً جداً، وكان لا يمانع أن أستمر في عملي لكن لم أكن أشعر بأي مشاعر أو أحاسيس تجاهه في ذلك الوقت.

وما مواصفات الرجل الذي تريدين أن تتزوجيه؟

أريد رجلاً يشعرني بالحب والأمان مهما كنت فنانة وناجحة ومسؤولة عن نفسي، فأنا أحتاج إلى أمان الرجل فهو شيء هام جداً في حياة أي امرأة أريد زوجاً محترماً حنوناً يحتويني.



أعيش بثمار دعاء أمي لي

والدة نرمين الفقي



ما دور الأم في حياتك؟

أمي كانت جميلة وقوية وصبورة هي سبب قوتي وصبري في الحياة، أنا أعيش بثمار دعاء أمي لي.

من أقرب صديقة لك في الوسط الفني؟

رانيا محمود ياسين؛ فهي أخت وصديقة مخلصة، محترمة وخلوقة وطبيعية مثلي.

ملابسك أحياناً في بعض الصور التي تنشرينها في وسائل التواصل الاجتماعي على الصفحات الخاصة بك تحدث بعض الجدل. كيف تقابلين هذه التعليقات المليئة بالتنمر؟

ليس لدي الوقت لمتابعة السوشيال ميديا. أنا أنشر صور أعمالي وبعض الصور الشخصية أو بعض الصور من بعض المهرجانات التي أحضرها. بالصدفة عندما أقرأ تعليقاً به نوع من التنمر لا أرد وأقوم بعمل بلوك لأي شخصية تخرج عن الأدب.

وأسعد جداً بتعليقات جمهوري الإيجابية المهذبة، وفي النهاية أنا لا أقصد أن أحدث أي جدل بنشري صوراً لي ببعض الفساتين التي من الممكن أن يكون بعضها مكشوفاً، فأنا إنسانة طبيعية جداً والحمد لله أراعي الله في كل شيء وأقوم بأداء فروضي كلها، وأديت العمرة أكثر من مرة وفي النهاية كل إنسان حر بعلاقته بربه.

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أعمالي السينمائية كانت ساذجة

نرمين الفقي ومحمد إمام في مسلسل النمر



هل ندمت على أعمالك السينمائية؟

لم أندم على شيء ولكنها كانت أعمالاً ساذجة في البدايات. لم أدرسها جيداً ولكن سرعان ما تخطيت هذه المرحلة بأعمال درامية تليفزيونية متميزة، والحمد لله كانت اختياراتي موفقة.

من النجم الذي تتمنين العمل معه؟

بدون تفكير الزعيم عادل إمام لو طلبني في مشهد واحد فلن أتردد وأقبله فوراً.

نرمين الفقي ست بيت شاطرة؟

جداً جداً أقوم بتنظيف منزلي بنفسي وترتيبه. وأعشق المطبخ وأطهو كل الأكلات بجميع أنواعها وأرتب ملابسي فأنا أستمتع بعمل كل شيء بنفسي .

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