23 مايو المقبل.. معرض أبوظبي الدولي للكتاب يرحّب بزوّاره

محمد الفلاح - الأربعاء 14 أبريل 2021

ينظم مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة, الدورة الـ 30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب.



ويأتي المعرض تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وسيتم تنظيم الدورة الجديدة خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مع تأكيد التزامه بكافة إجراءات وتدابير السلامة الاحترازية والوقائية.

يضم برنامج المعرض سلسلة من البرامج والندوات الافتراضية، بالتزامن مع استقبال مجموعة كبيرة من الناشرين، وذلك لإفساح المجال أمام الجمهور من حول العالم للتعرّف على أحدث الاتجاهات في مجال النشر والأدب والثقافة.

ويأتي تنظيم معرض أبوظبي الدولي للكتاب في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية الهادفة إلى دعم وتمكين المؤلفين، فضلاً عن دعم قطاع النشر والترجمة من اللغة العربية وإليها، سعياً للنهوض بالفكر والثقافة والإبداع، والتشجيع على القراءة ونشرها والتواصل مع الجمهور.

وقال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي: "يعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة معرفية مهمة تجمع أصحاب الفكر والأدباء والناشرين من المنطقة والعالم للتحاور حول أبرز الاتجاهات والابتكارات في القطاع وعرض أحدث الإصدارات الأدبية. وبينما تضمن برنامج العام الماضي فعاليات افتراضية واسعة وجاذبة لاقت تفاعلاً واهتماماً من قبل المهتمين، نلتزم بتنظيم الدورة الـ 30 من المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لنؤكد استعداد وجهوزية أبوظبي لاستضافة كبريات الفعاليات مع ضمان سلامة ورفاهية جميع المشاركين والزوار".

يأتي تنظيم دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ليؤكد دور أبوظبي الريادي في تنظيم الفعاليات الكبرى، لاسيما تلك التي تنهض بالمعرفة والثقافة، وسعيّاً منّا لمنح الجمهور منصة للاطّلاع على أحدث الإصدارات من حول العالم.

ومن جهته، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: "يأتي تنظيم دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب ليؤكد دور أبوظبي الريادي في تنظيم الفعاليات الكبرى، لاسيما تلك التي تنهض بالمعرفة والثقافة، وسعيّاً منّا لمنح الجمهور منصة للاطّلاع على أحدث الإصدارات من حول العالم. كما نتطلّع للترحيب بالزوّار في قاعات أرض المعارض، والتعرّف على الإصدارات والفعّاليات المهمة التي ستقدّمها ألمانيا، ضيف الشرف لعامين متتالين، للدورة الثلاثين والحادية والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، إضافة إلى عدد كبير من الناشرين العرب والعالميين".

بدورها، أكدّت موزة الشامسي، المديرة التنفيذية لمركز اللغة العربية بالإنابة ومديرة معرض أبوظبي الدولي للكتاب، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية لضمان سلامة المشاركين والزوّار، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الحوافز التشجيعية للمشاركين في المعرض دعماً لقطاع النشر، حيث أعلنت عن تخصيص 300 منحة هذا العام ضمن برنامج "أضواء على حقوق النشر" بفئاته الثلاث (الكتاب الورقي المُترجم، والكتاب الإلكتروني، والكتاب الصوتي) للعارضين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويستقبل معرض أبوظبي الدولي للكتاب الزوّار في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة 23 – 29 مايو 2021، وسيفتح المعرض أبوابه من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 10 ليلاً من السبت للخميس، ومن الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 10 ليلاً يوم الجمعة.