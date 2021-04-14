الرقابة المصرية تطلب حذف مشهد من “المداح”.. ما علاقة حمادة هلال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: طلبت الرقابة على المصنفات الفنية في مصر حذف أحد مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل المداح بطولة حمادة هلال.

المشهد الذي طُلب من قناة “النهار” التي تذيع المسلسل حصرياً، حذفه كان للعروس التي تعاني وجود عمل لها من أحد أقربائها، وتمكن هلال من إخراجه، ومعرفة المتسبب فيه، وكشفه.

وأشاد عدد كبير من الجمهور، بالمسلسل معربين عن إعجابهم بالقصة المختلفة، التي حازت إعجاب كثيربن، حيث شهدت الحلقة، ظهور هلال بشخصية شيخ لديه بصيرة وكرامات منذ صغره، ويساعد الناس في دفع الأذى، منها أن أحد الأشخاص تواصل معه، واشتكى له من أنّ هناك عروساً تصرخ وتمزق ملابسها، وعندما وصل إليها، قرأ لها القرآن، واكتشف أن هناك سحراً مدفوناً في إحدى المقابر من زوجة أبيها.

ورأى جمهور أنّ السيناريو أوجد توليفة جديدة مختلفة، في ثوب درامي جديد خارج الأفكار التقليدية، واصفين العمل بالحصان الرابح.

العمل من بطولة نسرين طافش وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.