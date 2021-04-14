حسين الجسمي.. حضور قوي بثلاثة أعمال رمضانية مُؤثّرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أطّل الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع بداية شهر رمضان المبارك عبر ثلاثة أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة في كلماتها وألحانها وتصويرها بطريقة الفيديو كليب، والذي تعاون بها عبر ثلاث جهات هامة إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم الشهر المبارك.

“رمضان في مصر حاجة تانية”

تحت عنوان “رمضان في مصر حاجة تانية” يجدد الجسمي تعاونه مع شركة “اورنج مصر”، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع علي فتح الله، والتي طرحت عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في”يوتيوب”.

“سر السعادة”

وتحمل الأغنية الثانية التي تعاون بها الجسمي مع “ماونتن فيو” عنوان “سر السعادة” حيث تحمل رسالة اجتماعية عائلية في كلماتها التي حملت توقيع الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان الملحن أحمد فرحات، توزيع ومكساج وماستر للموزع الموسيقي “توما”، وقد طرح الفيديو كليب الذي صوّر عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في youtube، من إخراج عمر هلال.

“هل هلالك.. أبو ظبي دارك”

ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، والحان وتوزيع زيد عادل، يطل يومياً عبر قنوات أبو ظبي للإعلام بأغنية رمضانية حملت عنوان “هل هلالك.. أبو ظبي دارك” من إخراج Christelle Hawi، وغرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي، والتي عرض فيها الفيديو كليب من خلال القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي على youtube.