هيا الشعيبي متأثرة بسبب غيابها عن شاشة رمضان.. ظهورها في هذا البرنامج يحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: حلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي ضيفة على الحلقة الأولى من برنامج “وياكم” الذي تقدمه الفاشينيستا دانة الطويرش والإعلامي صالح الراشد على شاشة قناة atv الكويتية.

وأدلت خلال الحلقة بتصريحات أثارت اهتمام الكثير من المتابعين. وأشارت إلى غيابها عن الشاشة في الموسم الرمضاني الحالي لافتة إلى أن محبيها يسألون عن سبب ذلك. وقالت إن أي أحد لم يطرق بابها وإن بعضهم تراجعوا عن التعاون معها من دون أن تعرف السبب.

وأضافت أنها لا تحب أن تطرق الأبواب معربة عن استغرابها هذا الإحجام عن العمل معها متمنية النجاح للجميع ومعلنة أنها أثبتت حضورها بين الناس. وكشفت أن لديها عملاً عنوانه “عمارة في مهب الريح” وهو ذو طابع كوميدي.

أما اللافت فهي التعليقات التي وردت على حسابات نشرت مقطع المقابلة في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وشمت بها الكثيرون مذكرين بأنها أغضبت السعوديين في مرات سابقة بتصريحاتها.

ومما كتب في التعليقات: “عسى يكون درس عشان تتوبين وتبطلين مشاكل وما تدخلين نفسك بسوالف السوشال ميديا” و”السبب لسانك حبيبتي” و”والله من بعد حنا السعوديين نزلناها القاع طاح اسمها” و”لأن الفنان صورة متكاملة لازم يتعلم يمسك لسانه ويضبط انفعالاته”.