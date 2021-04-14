بالفيديو – حواديت محمد هنيدي وقصة “تسعة في تسعة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشر الفنان محمد هنيدي على حسابه الخاص على “فيسبوك” الحلقة الأولى من برنامجه “حكاوي هنيدي”، والذي يقدمه على مواقع التواصل الاجتماعي وحملت الحلقة عنوان “تسعة في تسعة”.

ويستعيد هنيدي برنامجه ذكريات مختلفة من مرحلة الطفولة حيث استرجع في الحلقة ذكريات الزيارات العائلية في طفولته، وتحديداً زيارات أحد أصدقاء والده، الذي كان يحرص في كل زيارة على سؤاله عن مسألة في جدول الضرب في حضور والده، وفي واحدة من تلك الزيارات، طلب منه استعادة جدول الضرب كاملاً من الذاكرة، فتوقف عند مسألة “تسعة في تسعة” ولم يتمكن من تذكر حاصل ضربهما.

ويقول هنيدي: “أبويا قال لأخويا الكبير هشام يروح للشجرة قدام البيت، وينقي فرع طري. أول ما سمعت ده عرفت إني حاموت من الضرب، ومع أول لسعة قلت 81، وفضلت أصرخ وأجري زي المجنون في البيت، 81، 81، وبعد كده أول ما أعرف إن عمو فلان جاي، أدخل أسلم عليه وأمشي قبل أي سؤال، الله يرحمه ويحسن إليه”.