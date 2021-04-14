ناشر عقد زواج علي يوسف وهند البلوشي يتلقّى تهديداً بالقتل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: ما زالت قضية الطلاق العلني للفنانة الكويتية هند البلوشي من الفنان العراقي علي يوسف تتفاعل.

وفي هذا السياق، ظهر الممثل ومقدّم البرامج الكويتي أحمد السعدون في مقطع مصوّر تناقله عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار فيه إلى أنه تلقى تهديداً بالقتل من شخص عراقي لم يكشف هويته.

وقال في تعليقه إن هذا الشخص لا يمثّل العراق والعراقيين، لافتاً إلى أن هؤلاء يدخلون عبر حسابات مزيفة ويهدّدون بالقتل. وأضاف متوجّهاً إلى من هدّده بالقتل: “لو كنت ريال أدخل في أكاونتك الحقيقي”، داعياً إياه إلى التواصل معه مباشرةً عبر الهاتف.

وأعادت الإعلامية مي العيدان نشر الفيديو عبر حسابها في “إنستغرام” مع التعليق: “أحمد السعدون يتعرض لتهديد بالقتل من عراقي. بعد وقوفه مع هند البلوشي ونشره ورقة زواجها من علي يوسف”، وحقّق المقطع أكثر من 83 ألف مشاهَدة في ساعات قليلة.

ويُشار إلى أن يوسف نفى زواجه من البلوشي في بث مباشر قبل أن يطلّقها بالثلاث في العلن. وهو ما دفع الأخيرة إلى إعلان حملها منه واللجوء إلى القضاء لنيل حقوقها.